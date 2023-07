Bosz hakt knoop door: Drommel mag vertrekken bij PSV

Walter Benítez is komend seizoen de eerste keeper van PSV, zo weet De Telegraaf. De Argentijn heeft de concurrentiestrijd van Joël Drommel gewonnen. Volgens de krant mag Drommel zelfs vertrekken.

Benítez staat zaterdagavond onder de lat in de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest en verdedigt ook vrijdag het doel in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord, zo heeft trainer Peter Bosz al besloten. Ondertussen heeft Drommel besloten dat hij niet nog een heel seizoen op de bank wil zitten.

PSV, dat Drommel twee jaar geleden voor 3,5 miljoen euro overnam van FC Twente, heeft de keeper laten weten dat hij mag vertrekken. De club is bereid om mee te werken aan een verhuur of verkoop. Er zou interesse zijn uit Spanje, Duitsland en Engeland.

Drommel speelde in zijn eerste seizoen 26 wedstrijden voor PSV. Hij raakte zijn plek als eerste keus gaandeweg het seizoen kwijt en veroverde die niet meer terug. Vorig seizoen speelde hij slechts vier wedstrijden in de Eredivisie. Wel mocht Drommel keepen in de bekerwedstrijden en pakte hij in de finale de strafschop van Edson Álvarez in de penaltyserie. Drommel kwam bovendien in actie in de vier oefenwedstrijden die PSV deze zomer speelde.