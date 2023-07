PSV-trainer Peter Bosz werd door Noa Vahle tijdens de perspresentatie gevraagd naar zijn woonsituatie. De oefenmeester is verhuisd naar Eindhoven en heeft in zijn appartement uitzicht op het Philips Stadion. Dat heeft nadelen, maar zeker ook voordelen. "Dus we moeten maar een hoop winnen", glimlachte Bosz tijdens de persconferentie.

