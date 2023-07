Brian Brobbey onthult wie hij graag naar Ajax ziet komen: 'Dat is realistisch'

Als het aan Brian Brobbey ligt, dan versterkt Ajax zich deze zomer met Eden Hazard. De 32-jarige aanvaller vertrok kortgeleden bij Real Madrid en heeft nog geen nieuwe club gevonden.

"Welke speler zou je willen zien spelen bij Ajax?", is de vraag die Brobbey en Anass Salah-Eddine tijdens een Q&A bij Ajax TV voorgeschoteld krijgt van Aviv Levy Shoshan. "Het mag iedereen zijn?", wil Salah-Eddine weten. "Messi", zegt de linksback stellig als hij een instemmende reactie krijgt.

"Dat gaat te ver. Je moet ook een beetje realistisch blijven, toch?", vraagt Brobbey zich af. De spits zou het 'heel mooi' vinden als Messi in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zou zijn, maar noemt liever iemand die daadwerkelijk naar Ajax zou kunnen komen. "Hazard. Dat is realistisch", stelt Brobbey. "Hij is transfervrij, hè", zegt de presentator. "Daarom. Of ik mensen ken? Nee", rondt de 21-jarige aanvaller het onderwerp af.