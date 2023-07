Calvin Bassey en Fulham tóch akkoord over transfer; verdediger staat voor medische keuring

Calvin Bassey gaat alsnog de transfer naar Fulham maken. Voetbal International weet dat de laatste hobbels zijn genomen en dat een medische keuring in Londen gepland staat. Ajax mag naar verluidt 21 miljoen euro bijschrijven voor de deal die op korte termijn wereldkundig gemaakt gaat worden. De Nigeriaan gaat een meerjarig contract tekenen bij de Premier League-club.

Het vertrek van de verdediger hing al een tijdje in de lucht. Eerder werd bekend dat Fulham en Ajax akkoord waren over een transfer, maar dat Bassey een overgang zelf niet zag zitten. Mede hierdoor reisde de Nigeriaanse linkspoot niet mee met de selectie van Ajax naar het trainingskamp in Duitsland.

Trainer Maurice Steijn vertelde na de oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht openlijk dat hij Bassey geadviseerd zou hebben om te vertrekken. “Ook vanwege het geld, want als hij gaat, kunnen wij ons behoorlijk versterken. Dat heb ik hem ook eerlijk verteld”, sprak de oefenmeester tegen De Telegraaf, die overigens meldde dat hij de kans klein achtte dat Bassey zou gaan spelen komend seizoen.

De transfer leek in eerste instantie dus al rond te zijn, maar raakte daarna op losse schroeven. Waar Fulham en Ajax al een akkoord hadden bereikt, twijfelde Bassey zelf over een overstap. Dit omdat de verdediger bedenkingen had over een stap naar de middenmoter, en omdat het op bestuurlijk vlak onrustig is bij de Londense club.

