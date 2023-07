Calvin Bassey gelooft zijn oren niet en schakelt plots over naar het Nederlands

Met de chemie binnen de selectie Ajax zit het op dit moment wel goed, zo blijkt uit een door de Amsterdamse club gedeelde video. De spelers sluiten de training af met een spelletje, waarbij ze het veld mogen verlaten zodra zij vanaf de rand van het strafschopgebied de lat hebben geraakt. Calvin Bassey is ervan overtuigd dat een van zijn pogingen verkeerd is beoordeeld, waar Jay Gorter het op zijn beurt niet mee eens is. Met grote ogen kijkt Bassey de keeper aan. "Jay, even serieus…", schakelt de verdediger plots over naar het Nederlands. "Kom op, kom op."