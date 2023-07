'Calvin Bassey wil niet naar Fulham; management reageert verbolgen'

Calvin Bassey ziet een transfer naar Fulham nog niet zitten, zo meldt ESPN. De verdediger zou nog steeds voor zijn kansen bij Ajax willen gaan. Hoewel de clubs rond zijn over een transfersom van 21 miljoen euro, is er dan ook nog geen sprake van een persoonlijk akkoord.

"Volgens de zaakwaarnemer van Bassey is het nog maar de vraag of dat akkoord er überhaupt gaat komen, omdat Bassey niet staat te springen om een overstap naar Engeland te maken", schrijft ESPN. Het Algemeen Dagblad stelt zelfs dat het management van de Nigeriaan 'verbolgen' reageert.

Artikel gaat verder onder video

Fulham zou zich eerder deze week hebben gemeld met een openingsbod van 17 miljoen euro, waarna beide clubs verder onderhandelden en tot een akkoord kwamen. Ajax betaalde een jaar geleden 23 miljoen euro aan Rangers FC voor Bassey; die transfersom kon nog oplopen tot 26,5 miljoen euro. Of dat is gebeurd, is niet bekend.

Bassey kreeg volgens De Telegraaf deze week te horen dat hij zowel op de positie van linker centrale verdediger als linksback geen eerste keuze is onder Maurice Steijn. Hij lijkt op de positie van centrale verdediger voorrang te moeten verlenen aan de pas zeventienjarige Jorrel Hato, die het afgelopen seizoen doorbrak bij Ajax. Hato kan eveneens als linksback uit de voeten. Owen Wijndal en Devyne Rensch kunnen daar ook spelen.