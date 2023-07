Calvin Stengs baalt voor scheidsrechter Joey Kooij: 'Ik heb hem zelf gebeld'

Joey Kooij fluit voorlopig geen wedstrijden van Feyenoord, zo werd deze week duidelijk. De scheidsrechter is de zwager van Calvin Stengs. Op zijn eerste persconferentie als speler van Feyenoord vertelt Stengs over het contact met Kooij.

"Ik heb Joey zelf opgebeld. Bij AZ maakten we al hetzelfde mee", wordt Stengs geciteerd door De Telegraaf. "We hebben dit samen netjes bij de KNVB gemeld. Zo van: ’Hé, dit is er aan de hand.'"

Kooij vindt het mooi voor Stengs dat hij naar Feyenoord gaat. "Hij is blij met mijn keuze, is ook trots op mij. Tegelijkertijd gun ik hem ook enorm zijn eigen carrière en daar horen ook grote wedstrijden in De Kuip bij. Die kan hij de komende tijd niet fluiten en dat is lastig."

Kooij is de partner van Romy de Boer, de dochter van Frank de Boer, met wie hij samen een dochter heeft. Stengs en Kooij zijn daardoor zwagers. De aanvallende middenvelder heeft op zijn beurt weer een zoontje met een andere dochter van De Boer: Beau.

De KNVB-reglementen schrijven voor dat scheidsrechters niet kunnen worden ingezet op duels van clubs uit hun eigen woonplaats, als zij familiebanden hebben met spelers en/of trainers van een betreffende club óf als zij zelf aangeven een bepaalde vereniging niet te willen fluiten.

