Joey Kooij fluit voorlopig geen duels van Feyenoord meer

Met het aantrekken van Calvin Stengs - hij lijkt dinsdag nog gepresenteerd te gaan worden - weet Feyenoord ook dat het komend seizoen niet te maken zal krijgen met scheidsrechter Joey Kooij. De arbiter mag volgens de regels van de KNVB niet meer optreden bij wedstrijden van de Rotterdammers.

Dat heeft te maken met zijn privésituatie: Kooij is de partner van Romy de Boer, de dochter van Frank de Boer, met wie hij samen een dochter heeft. Stengs en Kooij zijn daardoor zwagers; de aanvallende middenvelder heeft op zijn beurt weer een zoontje met een andere dochter van De Boer; Beau.

De KNVB-reglementen schrijven voor dat scheidsrechters niet kunnen worden ingezet op duels van clubs uit hun eigen woonplaats, als zij familiebanden hebben met spelers en/of trainers van een betreffende club óf als zij zelf aangeven een bepaalde vereniging niet te willen fluiten. Eerder maakte de voetbalbond er echter geen probleem van om Kooij in te zetten op wedstrijden van AZ. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij het bedrijf Elfi, de rugsponsor van de Alkmaarders.

Omstreden

Afgelopen seizoen had Kooij de leiding over twee duels van landskampioen Feyenoord. In november floot hij de Rotterdamse derby tegen Excelsior, waarin Feyenoord met 5-1 veel te sterk bleek voor het kleine broertje uit Kralingen. In maart speelde Kooij wel een hoofdrol in het thuisduel met FC Groningen. De leidsman kreeg veel kritiek toen hij Groninger Isak Määttä kort na rust een tweede gele kaart gaf nadat hij een bal tegen Alireza Jahanbakhsh had aangeschoten. Feyenoord zou het duel uiteindelijk door een late treffer van David Hancko met 1-0 winnen.