'Champions League-voetballer is wat royaal, maar Stengs is wel een goede aanwinst'

Feyenoord maakte de komst van Calvin Stengs woensdagmiddag officieel bekend. De aanvallende middenvelder komt over van OGC Nice, dat hem vorig seizoen nog verhuurde aan Antwerp FC. In de FCUpdate Podcast wordt de transfer besproken. "Dit is wat Feyenoord nodig heeft op het middenveld, zeker na het vertrek van Orkun Kökçü", stelt hoofdredacteur Dominic Mostert.

Bekijk de video op YouTube: ‘Dit is wat Feyenoord nodig heeft op het middenveld'

De volledige podcast is ook te bekijken via YouTube en Spotify.