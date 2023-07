Cristian Willaert kent manier waarop Ajax bezwaren van Calvin Bassey kan wegnemen

Het nakende vertrek van Calvin Bassey bij Ajax houdt de gemoederen bezig. Cristian Willaert heeft na de verloren oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht een update gegeven over de stand van zaken. Dat de 23-jarige verdediger niet staat te springen om een transfer naar Fulham te maken, kan volgens de verslaggever van ESPN met geld worden opgelost.

"Hij is nog niet vertrokken, laat dat duidelijk zijn", begint Willaert in gesprek met Aletha Leidelmeijer. "Het is wel zo dat de clubs een akkoord hebben bereikt. Dat is door verschillende media gemeld, maar ook bevestigd door Maurice Steijn. Nu is het afwachten of Bassey graag naar Fulham wil en of hij met Fulham een akkoord kan vinden. Als dat zo is, kan een overgang heel snel beklonken zijn."

Artikel gaat verder onder video

Willaert vindt het vreemd dat Ajax en Fulham een akkoord hebben bereikt zonder er zeker van te zijn dat Bassey überhaupt een transfer naar de Premier League-club wil maken. "Steijn zei niet dat Bassey er geen bezwaar tegen zou hebben, maar wel dat hij Bassey heeft verteld dat de kans groot is dat hij het komende seizoen niet de eerste keuze is. Hij heeft ook verteld dat hij ervan overtuigd is dat het voor Ajax beter is als Bassey wordt verkocht, zodat Ajax het geld dat het daarmee binnenhaalt opnieuw kan investeren."

Waar Bassey eerst onwelwillend tegenover een vertrek bij Ajax stond, lijkt dat volgens Willaert nu wat te veranderen. "Het ferme nee van Bassey is inmiddels al een 'ja, mits' geworden. Er wordt onderhandeld. Er is veel geld met de deal gemoeid en dat betekent dat er wellicht ook een financiële compensatie kan komen voor de bezwaren die Bassey eventueel nog zou kunnen hebben. Dat maakt vaak alles vloeibaar, als het geld gaat rollen."