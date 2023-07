Cristiano Ronaldo en Georgina Rodríguez zorgen voor onrust in Portugese badplaats: 'We worden er doodmoe van'

Cristiano Ronaldo zorgt voor onrust in Quinta da Marinha, waar hij een luxe villa laat bouwen om na zijn carrière te gaan wonen. De bouw zou eigenlijk deze maand afgerond worden, maar de woning is nog verre van af. Een buurtbewoner uit in het magazine Look zijn ergernis over de situatie.

"De bouw gaat nog minstens een jaar duren", verwacht de bewoner. "We worden er doodmoe van. Het huis is zo groot dat het een ziekenhuis had kunnen zijn. Ze zijn nu al drie jaar aan het bouwen, de straat is al maanden afgesloten en mijn tuin ligt vol stof. Allemaal omdat de farao Ronaldo zijn piramide wil hebben." De bewoner maakt zich bovendien zorgen om de privacy. "De woning is zo hoog, dat hij bij velen van ons in de tuin kan kijken."

Quinta da Marinha ligt aan de westkust van Portugal, op een halfuur rijden van Lissabon. De landelijke regio staat bekend om surfstrqanden en prachtige uitzichten over de Atlantische Oceaan. Ronaldo heeft in de loop de rjaren veel aanpassingen laten doen aan de oorspronkelijke plannen en mede daardoor loopt de bouw uit. De kosten blijken ook een stuk hoger dan gedacht, inmiddels al zo'n 25 miljoen euro.

Volgens Look beginnen steeds meer mensen zich af te vragen of Ronaldo uiteindelijk wel echt in het huis gaat wonen. Hij heeft in ieder geval ook twee woningen in Lissabon waar hij met zijn partner Georgina Rodríguez en hun kinderen terecht zou kunnen. Momenteel speelt de 38-jarige aanvaller nog voor Al-Nassr in Saudi-Arabië.