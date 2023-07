Daar is de 'pole position' weer: Sparta Rotterdam vindt opvolger Maurice Steijn in eigen tuin

Waar Maurice Steijn vrijdagmiddag voor het eerst als nieuwe hoofdtrainer van Ajax het veld van trainingscomplex De Toekomst betrad, is zijn vorige werkgever Sparta Rotterdam nog altijd druk op zoek naar een opvolger. De afgelopen weken passeerden meerdere namen de revue, maar de nummer zes van het voorbije seizoen in de Eredivisie kreeg telkens nul op het rekest. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen: Jeroen Rijsdijk ligt op pole position om de nieuwe oefenmeester op Het Kasteel te worden.

Dat meldt Rijnmond althans. Rijsdijk was in het afgelopen seizoen één van de assistenten van Steijn en is nu de belangrijkste kandidaat om de succestrainer op te volgen. Steijn stapte vorig jaar in bij Sparta en slaagde er eerst in om de Rotterdammers in de Eredivisie te behouden, alvorens hen in het afgelopen seizoen naar een zeer knappe zesde plaats te loodsen. Sparta plaatste zich ook nog voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal, maar daarin moest het z’n meerdere erkennen in FC Twente.

De return in Enschede was de laatste wedstrijd voor Steijn als hoofdtrainer van Sparta. Luttele uren na het laatste fluitsignaal in de Grolsch Veste kwamen de eerste berichten naar buiten over de interesse van Ajax. Die was serieus. Wat heet. Steijn werd een paar dagen later al gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA. Op Het Kasteel was het lang de verwachting dat Steijn zijn handtekening zou gaan zetten onder een nieuw contract, maar moest in plaats daarvan een paar weken geleden de zoektocht naar een opvolger ingezet worden. Gregg Berhalter, Danny Blind, Ron Jans en Fred Rutten werden allemaal gepolst, maar bedankten ook allemaal voor de eer om hoofdtrainer te worden.

Rijsdijk ziet de klus wél zitten. “Dit weekend voert technisch directeur Gerard Nijkamp nog een gesprek met Rijsdijk. De technisch directeur liet eerder deze week aan Rijnmond weten dat de kans heel groot zou zijn dat Rijsdijk maandag voor de groep zou staan om de eerste training te leiden”, schrijft het medium. Rijsdijk loopt inmiddels al een paar jaar mee bij Sparta. Hij werd in november 2021 aangesteld als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Rotterdam. Een half jaar later ging hij aan de slag als assistent-trainer onder Steijn.