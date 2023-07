Dag na opvallend interview Max Huiberts legt AC Milan bij AZ nieuw bod neer voor Tijjani Reijnders

AC Milan is er alles aan gelegen Tijjani Reijnders deze zomer over te nemen van AZ. De nummer vier van het afgelopen seizoen in Italië deed vorige week een eerste bod op de middenvelder, maar dat werd door de Alkmaarders van tafel gewezen. Volgens Fabrizio Romano heeft AC Milan een nieuwe aanbieding gedaan. Toeval of niet: het bericht volgt een dag na het opvallende interview van Max Huiberts in het Noordhollands Dagblad.

“Milan heeft zich gemeld, maar we zijn momenteel niet in onderhandeling. Ze hebben een bod gedaan, dat hebben we afgewezen”, zei de technisch directeur van de Alkmaarse club over de situatie van Reijnders. “We hebben Milan laten weten dat wij met Tijjani hebben afgesproken dat het onze voorkeur heeft dat hij nog een jaar bij ons speelt. En dat wij hem het liefst aan die afspraak houden.”

Reijnders wordt al weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar AC Milan. De middenvelder verscheen anderhalve week geleden op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport - een toonaangevende krant in Italië. Vorige week arriveerde het eerste bod vanuit Milaan in Alkmaar. Dat bedroeg naar verluidt negentien miljoen euro inclusief bonussen. Niet genoeg voor AZ, dat zou azen op een transfersom van 25 miljoen euro.

AC Milan en Reijnders zouden al een persoonlijk akkoord hebben bereikt, waardoor het enkel nog aan de clubs is alvorens de deal kan worden afgerond. De Italiaanse transferspecialist Romano meldt dinsdagmiddag dat AC Milan een nieuw bod heeft gedaan. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Serie A zou een aanbieding van naar verluidt twintig miljoen euro plus bonussen hebben gedaan. Romano herhaalt dat AZ heeft gevraagd om 25 miljoen euro, dus het is nog maar de vraag of de Alkmaarders akkoord gaan met het nieuwe voorstel.

De Milanezen zouden er in ieder geval vertrouwen in hebben dat de deal rond gaat komen. Reijnders moet de tweede ‘grote’ aanwinst worden voor AC Milan. Eerder arriveerde Ruben Loftus-Cheek al in het roodzwarte deel van Milaan. De Engelsman kwam voor zestien miljoen euro over van Chelsea.