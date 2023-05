Driessen ziet ‘ruwe diamant’ bij AZ: ‘Hij gaf zijn visitekaartje af aan clubs uit de Premier League’

AZ droomt van de finale van de UEFA Conference League en na de eerste halve finale tegen West Ham United mag het dat nog steeds doen. De Alkmaarders lagen lang op koers voor een uitstekende uitgangspositie voor de return in eigen huis, maar gaven hun 1-0 voorsprong halverwege de tweede helft uit handen. Ontzettend balen, zeker gezien de goede eerste helft. Volgens Valentijn Driessen was het optreden van Tijjani Reijnders representatief voor dat van AZ, al is hij wel onder de indruk van de middenvelder.

Wie had gedacht dat West Ham United er vanaf minuut één bovenop zou klappen bij AZ, kwam er bedrogen uit. De huidige nummer vijftien van de Premier League boekte afgelopen zondag nog een knappe overwinning op het Manchester United van Erik ten Hag, maar maakte in de eerste helft van de heenwedstrijd tegen AZ totaal geen indruk. De Alkmaarders hadden het voor rust uitstekend voor elkaar en openden via Reijnders de score. De middenvelder speelde een sterke eerste helft, maar kon evenals zijn ploeggenoten na de pauze nog maar weinig potten breken.

Artikel gaat verder onder video

“Reijnders bewees voor rust een ruwe diamant te zijn”, schrijft Driessen in zijn column bij De Telegraaf. “Eentje die slijpwerk vereist, want de maker van het enige Nederlandse doelpunt viel in de tweede helft te ver terug. Desondanks gaf de talent- en stijlvolle middenvelder in zijn vijftigste wedstrijd van het seizoen met zijn grote loopvermogen en opvallende versnelling aan de bal z’n visitekaartje af aan de clubs uit de Premier League”, stelt de chef voetbal bij de ochtendkrant. Ook Jordy Clasie kan op complimenten rekenen. “Knap was de controle bij AZ in de eerste helft en regelmatig voetbalde de ploeg met Jordy Clasie als architect zich knap onder de druk van The Hammers vandaan.”

Driessen benoemt echter ook waar AZ het donderdagavond in Londen liet liggen. “Alleen deed de ploeg offensief te weinig met de grote ruimtes, die ontstonden mede omdat het druk zetten van West Ham United nergens naar leek. De aanvallende onmacht bij AZ kon niet worden los gezien van het ontbreken van linksbuiten Jesper Karlsson, offensieve middenvelder Dani de Wit en de aanvallende back Milos Kerkez. Vangelis Pavlidis, Jens Odgaard en Myron van Brederode brachten te weinig, hoewel de laatste af en toe een speldenprikje uitdeelde.”

Moeilijke opgave in return

AZ slaagde er in de tweede helft dus niet in om de voorsprong vast te houden. De ploeg van trainer Pascal Jansen moet evenals in de vorige ronde een achterstand goedmaken in de return. “In de kwartfinales lukte het AZ om Anderlecht in Alkmaar uit te schakelen na eerst een achterstand te hebben opgelopen in Brussel”, schrijft Driessen. “Alleen is West Ham United van een ander, van een hoger niveau, met meer inhoud, fysiek en individuele klasse dan de Belgen. Vandaar wacht een heidens karwei donderdag in Alkmaar. Mocht het avontuur in de Conference League thuis in de halve finale tegen West Ham United eindigen voor AZ, dan hoeft de club zich daar allerminst voor te schamen.”