Kees Jansma komt met opvallende kritiek richting AZ-smaakmaker: 'Hoepel op!'

Tijjani Reijnders leek donderdagavond op weg naar een heldenrol in de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United. De creatieve middenvelder opende de score met een afstandsschot, maar die goal bleek uiteindelijk niet genoeg voor de zege. Na afloop werd Reijnders geïnterviewd door Vandaag Inside. Kees Jansma stoorde zich aan de manier waarop de middenvelder antwoord gaf op de vragen.

“Een hele mooie atmosfeer, een mooi affiche, alleen zonde dat we hier verliezen”, reageert de 24-jarige rechtspoot op de vraag hoe hij de wedstrijd heeft beleefd. De middenvelder heeft veel vertrouwen in de return, die volgende week donderdag gespeeld wordt in Alkmaar. “We hebben laten zien wat we op de mat kunnen leggen. Dat moeten we volgende week zeker weer laten zien en ook zeker niet onder de indruk zijn van dit West Ham United”, vertelt Reijnders.

"Hoepel op!"

Na afloop van het interview viel analist Jansma direct wat op. “Ik mis een beetje gif in die uitspraak. Ik zou er echt zwaar de pest in hebben, want voetballend ben je de eerste helft gewoon minimaal gelijkwaardig”, begint hij. Jansma stoorde zich ook nog aan een ander feit. “Ze zijn allemaal onder de indruk van de atmosfeer, hoepel op! Ze hadden hier vanavond helemaal niet moeten verliezen”, haalt Jansma uit.

Desondanks kan Reijnders terugkijken op een uitstekende wedstrijd. De middenvelder reageert na afloop ook op zijn treffer. “We hadden in de analyse gezien dat daar veel tijd en ruimte lag. Ik kwam nu in een mooie schietpositie en hij mocht erin.” Reijnders werd na de wedstrijd eveneens geprezen door onder meer Valentijn Driessen.