Max Huiberts geeft AZ-fans nieuwe hoop met informatie over onderhandelingen Tijjani Reijnders

AZ-directeur Max Huiberts heeft in een uitgebreid interview met het Noodhollands Dagblad duidelijkheid gegeven over de stand van zaken rondom Tijjani Reijnders. De middenvelder is naar verluidt op weg naar AC Milan, en zou persoonlijk rond zijn met de Italiaanse grootmacht. Volgens Huiberts is er van onderhandelingen echter helemaal geen sprake.

De directeur van de Alkmaarse club ontkent niet dat de Milanezen geïnteresseerd zijn in de 24-jarige middenvelder. “Milan heeft zich gemeld, maar we zijn momenteel niet in onderhandeling. Ze hebben een bod gedaan, dat hebben we afgewezen”, is Huiberts duidelijk. “We hebben Milan laten weten dat wij met Tijjani hebben afgesproken dat het onze voorkeur heeft dat hij nog een jaar bij ons speelt. En dat wij hem het liefst aan die afspraak houden”, gaat oud-voetballer verder.

Deze uitspraken willen niet zeggen dat een transfer definitief van de baan is. “Mocht er een nieuw bod komen, dan gaan we misschien alsnog onderhandelen. Maar daarvan is ‘as we speak’ geen sprake”, legt Huiberts uit. Eerder meldden Italiaanse media dat Reijnders zijn zinnen had gezet op een transfer naar Milan, maar hoe het er nu uitziet, lijkt de middenvelder toch bij AZ te blijven.

Kerkez

Een andere speler waar veel clubs geïnteresseerd in zijn, is Milos Kerkez. De pas negentienjarige linksback lijkt te gaan verkassen naar SS Lazio. De Hongaar zou zelfs al persoonlijk akkoord zijn over een overgang naar Rome. Huiberts geeft prijs dat er inderdaad onderhandelingen gaande zijn. “Er heeft één club een bod gedaan. Het is dan ook een heel bijzonder ventje. Ik maakte niet eerder mee dat een nieuwe speler op zo'n spectaculaire manier doorbrak en zich zo snel aanpaste aan het niveau.”