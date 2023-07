Daley Blind verklaart keuze voor Girona en is klaar voor nieuw avontuur: 'Medespelers bij Bayern gaven me die bevestiging'

Het hing al even in de lucht, maar Daley Blind mag zich sinds vrijdagavond officieel speler van Girona FC noemen. De oud-speler van onder meer Ajax en Manchester United was na zijn recente vertrek bij Bayern München transfervrij en had de clubs voor het uitkiezen, maar gaat dus aan de slag in Spanje. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft Blind tekst en uitleg over zijn keuze voor de nummer tien van Spanje in het afgelopen seizoen.

Blind heeft een turbulent jaar achter de rug. De verdediger was in de eerste helft van het afgelopen seizoen meermaals het mikpunt van kritiek bij de Ajax-aanhang, maar kon onder Alfred Schreuder in eerste instantie ‘gewoon’ rekenen op een basisplaats. Met het WK in Qatar voor de deur kwam daar echter verandering in. Blind belandde op de bank en dat kwam zijn relatie met Schreuder niet ten goede. Ajax en Blind besloten eind december hun samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Marc Overmars had de linkspoot graag naar Antwerp FC gehaald, maar Blind tekende tot verbazing van velen bij Bayern München.

Bij de Duitse recordkampioen kwam Blind er echter niet aan te pas. Na een halfjaar kwam er alweer een einde aan de samenwerking tussen Bayern München en de Oranje-international, die inmiddels dus al een nieuwe werkgever heeft gevonden. “Omdat ik denk dat deze club goed bij me past”, reageert Blind op de vraag waarom hij heeft gekozen voor een avontuur in Spanje. “Na mijn vertrek bij Ajax kon ik er afgelopen winter al heen. Ik was toen al enthousiast over hun verhaal en het project. Dit is een club die sinds 2017 onderdeel is van de City Football Group. Ze spelen momenteel voor de tweede keer in hun bestaan op het hoogste niveau in Spanje en hebben een reële ambitie.”

“Girona wil niet met alle geweld en een bak geld vanuit Manchester zo snel mogelijk de top in Spanje bestormen”, vervolgt Blind. “Nee, ze willen geleidelijk aan groeien. Eerst een stabiele ploeg in La Liga worden na de tiende plek vorig seizoen en van daaruit méér. In de winterstop was een transfer al reëel, maar toen kwam Bayern München er nog tussendoor.” Blind veroverde weliswaar ook in Duitsland, maar had daar geen aandeel in. Onder Julian Nagelsmann, de trainer die Blind naar Beieren haalde, mocht hij nog weleens opdraven. Maar na het vertrek van Nagelsmann en de komst van Thomas Tuchel kwam Blind er niet meer aan te pas.

Hoewel de linkspoot de afgelopen maanden weinig in actie kwam, voelt hij zich fit genoeg voor zijn avontuur in Spanje. “Ik heb bij Bayern niet veel gespeeld nee. Het was een hectisch halfjaar bij de club met een trainerswissel in maart en sowieso tussentijdse wisselingen in de staf. Je hoopt altijd op meer, maar ik wist ook dat ik in principe was gehaald als stand-in. Bij Girona beginnen we maandag met de voorbereiding. Door de trainingen in Duitsland voel ik me wel fit. De werklust en de intensiteit daar liggen altijd hoog, dat zit in de cultuur.” Blind kreeg tijdens de trainingen bij Bayern de indruk dat hij nog altijd meekan op hoog niveau. “Tuurlijk, een training is anders dan een wedstrijd, maar ook medespelers bij Bayern gaven me die bevestiging.”