David de Gea voedt speculaties met uiterst korte en mysterieuze tweet

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van David de Gea bij Manchester United. De 32-jarige doelman lijkt via Twitter te hebben gereageerd op de soap rond zijn persoon, al is niet helemaal duidelijk wat hij nou precies bedoelt met zijn tweet.

De contractsituatie van De Gea houdt de gemoederen in Manchester al een tijdje bezig. Waar de partijen na lang praten eindelijk een akkoord leken te hebben bereikt over een verlenging van de samenwerking, meldde The Athletic onlangs dat de club het voorstel plots heeft ingetrokken.

Sindsdien is het relatief stil rond De Gea, die op dit moment officieel zonder club zit. Het contract van de Spaanse keeper liep op 30 juni namelijk af. De onderhandelingen tussen de keeper en club zouden nog altijd gaande zijn, maar het bereiken van een akkoord begint inmiddels wel heel lang te duren.

Op Twitter laat De Gea nu van zich horen. Dat doet hij met met een kort bericht, waarin alleen plek is voor een emoji van een jongleur. Dat kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. In Engeland denkt men dat De Gea het gevoel heeft dat er met hem wordt gespeeld, terwijl The United Stand - een groot fanaccount - vermoedt dat De Gea bedoelt dat hij zich in een circusact waant.

Terwijl de onderhandelingen met De Gea lopen, maakt Manchester United werk van de komst van een nieuwe doelman. André Onana en Justin Bijlow staan op de radar van de club van Erik ten Hag.