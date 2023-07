De mogelijke opvolgers van Danilo bij Feyenoord: 'Je moet geen AZ-kliekje krijgen'

Danilo staat op het punt om Feyenoord in te ruilen voor Rangers FC. In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt gesproken over mogelijke opvolgers. Verschillende namen passeren de revue.

Journalist Mounir Boualin oppert Myron Boadu, nog voordat het Algemeen Dagblad de interesse in de spits van AS Monaco maandag bekendmaakte. Hij ziet hem als goede kandidaat, maar: "Persoonlijk vind ik niet dat het een AZ-kliekje moet worden bij Feyenoord. Je moet een klein beetje je eigen DNA houden, al zou ik Boadu een prima optie vinden."

Arne Slot haalt vaak bekenden binnen en daar plaatst hoofdredacteur Dominic Mostert een kanttekening bij. "Dat kan Feyenoord in de toekomst ook opbreken, als hij ergens anders naartoe gaat."

