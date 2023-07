De Telegraaf: Ajax belegde trainingskamp zonder spelers speciaal bedoeld voor 'nieuwelingen'

Ajax heeft onlangs een 'trainingskamp' van anderhalve dag belegd in landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord. De spelersgroep van de Amsterdammers was daar echter niet bij. De samenkomst was namelijk alleen bedoeld voor de zogeheten voetbaltop van de club uit de hoofdstad.

De Telegraaf weet dat het trainingskamp werd georganiseerd op initiatief van directeur voetbalzaken Sven Mislintat en chief sports officer Maurits Hendriks. Zij brachten de directie, het voetbalmanagement, stafleden van Ajax 1, Jong Ajax en de Ajax Vrouwen bij elkaar. Reden was het grote aantal nieuwelingen binnen de organisatie. Volgens De Telegraaf werden 'de horloges gelijk gezet' in Santpoort-Noord.

Daar werd onder meer besproken waar Ajax als club graag voor wil staan en wat er de komende jaren moet worden bereikt. Betrokkenen hebben aan De Telegraaf laten weten dat het een nuttige samenkomst was. Het eerste elftal van Ajax gaat overigens ook nog gewoon op trainingskamp. Onder leiding van trainer Maurice Steijn wordt eind juli een bezoekje gebracht aan Herzogenaurach, de thuishaven van kledingsponsor Adidas.