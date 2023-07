Di Marzio komt met onheilspellende update over transfer Reijnders naar AC Milan

De Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio heeft donderdagavond een onheilspellende update gegeven van de mogelijke transfer van Tijjani Reijnders van AZ naar AC Milan. De afwijzende houding van de Alkmaarders zou de Italiaanse topclub inmiddels aan het twijfelen hebben gebracht.

Di Marzio schrijft dat het meest recente bod van de Rossoneri op de 24-jarige middenvelder dateert van afgelopen dinsdag (11 juli). AZ zou een basisbedrag van 19 miljoen euro aangeboden hebben gekregen, dat door bonussen nog verder op zou kunnen lopen tot uiterlijk 23 miljoen euro. Hoe fraai dat bedrag ook is, volgens Di Marzio is ook dit bod door AZ van tafel geveegd.

Met de continue afwijzingen uit Alkmaar in het achterhoofd zouden de beleidsbepalers in Milaan nu overwegen om door te schakelen naar een alternatief voor Reijnders, zo vervolgt Di Marzio. "Ze zouden terug kunnen komen bij Yunus Musah van Valencia", schrijft de journalist. "Hij kost rond de 25 miljoen", voegt de Italiaan daaraan toe.

Beukema

Met Sam Beuekma liet AZ inmiddels één basisspeler van het afgelopen seizoen vertrekken. De verdediger verkast voor een bedrag van 7 miljoen euro naar Bologna. Die club speelt de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen uitgerekend tegen Milan, Beukema filosofeerde eerder deze week al hardop over de mogelijkheid dat hij in die wedstrijd tegenover Reijnders zou kunnen staan. Toch had de verdediger op dat moment al zijn bedenkingen: "Max Huiberts kennende zal hij niet heel veel spelers laten gaan", merkte hij op. Wellicht krijgt hij gelijk.