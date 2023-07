Moeder Sam Beukema doet Bologna versteld staan: 'Ze konden het amper geloven'

Sam Beukema (24) rondde de afgelopen weken zijn transfer van AZ naar Bologna af. De centrale verdediger stond al twee jaar op de radar van de Italiaanse middenmoter en begint vol goede moed aan zijn eerste buitenlandse avontuur. In gesprek met Voetbal International onthult Beukema bovendien dat zijn moeder grote indruk maakte op de vertegenwoordigers van zijn nieuwe werkgever.

Moeder Beukema woonde vanaf haar negentiende liefst tien jaar in Italië, waar ze in een hotel werkzaam was. Tijdens de kennismaking van de verdediger met zijn nieuwe club kon zij dus uitstekend als tolk fungeren. "Bij Bologna konden ze amper geloven dat mijn moeder Nederlands is, zó goed spreekt ze Italiaans", vertelt Beukema. Ook hijzelf kent de omgeving goed: "Mijn ouders hebben een appartement aan de kust, op vijf kwartier rijden van de stad. Als klein kind werd ik op onze vakanties daar omringd door mensen in Bologna-shirts. Grappig, als ik daar nu aan terugdenk."

De stap naar de Serie A past prima in het toekomstplan dat Beukema al op jonge leeftijd voor zichzelf uitstippelde. "Ik wilde op mijn achttiende debuteren in het profvoetbal en op m’n twintigste een vaste basisplaats hebben. Twee jaar daarna naar een Nederlandse topclub en vervolgens, na opnieuw twee seizoenen, naar een grote buitenlandse competitie." Via Go Ahead Eagles, waar hij zijn debuut als prof maakte, en meest recentelijk AZ ligt hij dus mooi op schema: "Ha, die glazen bol werkt aardig", aldus Beukema.

Reijnders

Op 21 augustus trapt Bologna het nieuwe seizoen af met een thuiswedstrijd tegen AC Milan. Die club zou na het vertrek van Sandro Tonali naar Newcastle United druk bezig zijn om Beukema's AZ-teamgenoot Tijjani Reijnders binnen te halen, al moet Beukema nog zien of AZ Reijnders die stap gunt: "Max Huiberts kennende zal hij niet heel veel spelers laten gaan", merkt hij op. Toch hoopt Beukema dat het rond komt: "Ik gun mijn oude ploeggenoten de stappen die ze wensen en ik gun AZ een zo sterk mogelijke selectie. Maar het zou echt fantastisch zijn als ik mijn eerste competitiewedstrijd tegen Tijjani ga spelen. Als dat allemaal rondkomt, dan heeft het zo moeten zijn."