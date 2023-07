Tijjani Reijnders bereikt persoonlijk akkoord over toptransfer en legt de bal bij AZ

Tijjani Reijnders is hard op weg om een droomtransfer te maken naar AC Milan. De middenvelder van AZ heeft naar verluidt een persoonlijk akkoord bereikt met de grootmacht uit de Serie A. Het is nu nog aan de Milanezen om tot overeenstemming te komen met de Alkmaarders over een transfersom.

Woensdagochtend weet De Telegraaf, via Italiaanse bronnen, te melden dat Reijnders eruit is met Milan. Er ligt in het San Siro een vijfjarig contract klaar voor de middenvelder. Hij zou bij Milan 1,8 miljoen euro netto per seizoen gaan verdienen. "Er is concrete interesse van AC Milan. We zitten nu in de fase dat de clubs met elkaar in gesprek zijn", laat vader en zaakwaarnemer Martin Reijnders weten aan De Telegraaf.

De gesprekken tussen AZ en Milan zijn al een tijdje gaande. Een eerste bod vanuit Italië werd door de Alkmaarders van tafel geveegd. Milan was bereid om zestien miljoen euro plus eventuele bonussen te betalen, maar daar nam AZ geen genoegen mee. Max Huiberts wil als technisch directeur van de Eredivisionist het onderste uit de kan halen en zet in om in totaal 25 miljoen euro. AZ is wel bereid om serieus in gesprek te blijven met Milan.

Toch lijkt er volgens Italiaanse bronnen op dit moment nog een gat van enkele miljoenen tussen beide clubs te zitten. Milan lijkt wel twee competitiegenoten af te troeven voor de ex-speler van onder meer PEC Zwolle en RKC Waalwijk. Napoli en Fiorentina hadden ook belangstelling, maar moeten dus verder zoeken. Ajax had in een eerder stadium ook interesse. Reijders ligt momenteel nog tot medio 2027 vast in het AFAS Stadion.