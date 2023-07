Diep respect voor Ajax in Engeland: ‘Het verschil in ‘class’ met West Ham is hilarisch’

Bij West Ham United zijn de druiven bijzonder zuur nu de transfer van Declan Rice naar Arsenal definitief zijn beslag heeft gekregen. The Hammers maakten zaterdagochtend om 08.00 uur Engelse tijd bekend een akkoord te hebben bereikt over een vertrek van de 24-jarige Engelse middenvelder, zonder daarbij überhaupt diens nieuwe club te noemen. Daarnaast was in het statement te lezen dat ‘West Ham United een grote club is, zoals de historie laat zien, en dat geen speler ooit groter zal zijn dan de club’. Het communiqué van de Oost-Londense club staat in schril contrast met de wijze waarop Ajax vrijdag afscheid nam van Jurriën Timber.

De wijze waarop Ajax het vertrek van Timber naar Arsenal bekendmaakte, oogst niets meer dan lof in Engeland. De Amsterdamse club bevestigde het vertrek van de verdediger naar Noord-Londen vrijdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd via Twitter. “Bedankt voor het inspireren van de toekomst”, schreef Ajax dankbaar. De Eredivisionist plaatste vervolgens een nieuwe tweet, waarin het Arsenal vroeg om goed voor Timber te zorgen. Daarna volgden een prachtige video van Timber met wat jeugdspelers van Ajax en nog een rits aan dankvolle tweets, zoals: “Je hebt onze jeugd geïnspireerd, je zult hetzelfde doen in Londen” en “Leading by example”. Daarnaast deelde Ajax een oude video van Timber waarin hij de vraag krijgt waar hij zichzelf over vijf jaar ziet. "Ajax 1 aangetikt. Of de top van Ajax 1, of vertrokken naar Engeland of Spanje. Ik ben altijd al fan geweest van Arsenal”, zei de Oranje-international.

Artikel gaat verder onder video

Timber krijgt bij Arsenal gezelschap van Rice. De Engelse middenvelder komt voor maximaal 120 miljoen euro over van West Ham United. Arsenal heeft de komst van Rice officieel nog niet aangekondigd, maar West Ham United was the Gunners zaterdagochtend voor. Het statement waarmee the Hammers het vertrek van hun aanvoerder bekendmaakten, mag gerust opvallend genoemd worden. “West Ham United kan bevestigen dat er overeenstemming is bereikt over een vertrek van Declan Rice voor een Brits transferrecord”, klinkt het. West Ham United maakt in het 541 woorden tellende statement echter geen enkele keer melding van Arsenal als nieuwe werkgever van Rice, die zich in 2013 op veertienjarige leeftijd bij de jeugdopleiding van West Ham United voegde. Het statement eindigt bovendien op bijzondere wijze, doordat manager David Moyes benadrukt dat ‘geen enkele speler groter is dan de club West Ham United.’

In Engeland valt het verschil in toonzetting tussen Ajax en West Ham United op bij veel mensen. “West Ham zou op het gebied van klasse een aantal dingen kunnen leren van Ajax”, zo tweet een supporter van Arsenal bijvoorbeeld. “Een club die vanuit de top tot de supporters totaal geen klasse heeft”, schrijft een ander. “Het verschil in class tussen Ajax en West Ham is hilarisch”, schrijft weer een ander. “Vergelijk de manier waarop Ajax is omgegaan met de transfer van zijn speler met die van West Ham. Ik denk niet dat je dat verschil alleen maar kunt verklaren doordat wij uit dezelfde competitie en stad als West Ham komen. De mentaliteit van een kleine club”, klinkt het tot slot.

Thanks for inspiring the future, Jurriën ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023

Take good care of him, @Arsenal 🤍❤️🤍 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023

You inspired our youth

You will do the same in London

You are #ForTheFuture pic.twitter.com/ALFd7hNur3 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023

Leading by example. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023

We can confirm Declan Rice has left the Club. — West Ham United (@WestHam) July 15, 2023

Not one mention of Arsenal in West Ham’s statement



Ajax > West Ham pic.twitter.com/q08oaV96to — Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball) July 15, 2023

The way Ajax lost Timber 🆚 the way WHU lost Rice.



The perfect example of the difference between a big club losing a big player... and a small club losing a big player.



See ya, @WestHam. 👋 pic.twitter.com/E0A9FwxgI0 — Alexander (@AMonFootball) July 15, 2023

West Ham could learn a thing or two about class from Ajax. — WelBeast (@WelBeast) July 15, 2023

Just look at how Ajax said farewell to Jurrien Timber, and compare that to how West Ham has said farewell to Declan Rice.



One was full of praise and emotion for one of their own, and one was full of sly digs and bitterness for one of their own. — MR DT (@MrDtAFC) July 15, 2023

The difference in class between Ajax and West Ham is hilarious — Will (@WilcoAFC) July 15, 2023

Looool, compare the behaviour of a small club like West Ham to an actual big club like Ajax. https://t.co/onbLKAZKSv — Bilal Ardale 🍚 (@BilalArdale) July 15, 2023

Look at the difference between Ajax & West Ham during theses transfers. Ajax was nothing but classy and the less said about West Ham the better. — Pressa (@PressaGlobal) July 15, 2023

Contrast West Ham’s statement on Rice’s departure with Ajax’s video on Timber. A club completely lacking in class, from the hierarchy to the fanbase. I hope we never have to do business with them again. — 1886 (@1886_blog) July 15, 2023