Dit is de vriendin van Noa Lang en zo heten zijn (bonus)kinderen

Noa Lang is een uitgesproken persoonlijkheid, maar over het privéleven van de 24-jarige vleugelaanvaller is niet veel bekend. Afgelopen zaterdag verscheen Lang bij zijn presentatie als nieuwe speler van PSV echter met zijn volledige gezin tegenover de pers.

Lang heeft een relatie met Blossom de Weerd, oftewel Blossom Blue. De vriendin van de nieuwbakken PSV’er is voornamelijk actief op TikTok en heeft op het moment van schrijven ruim 7400 volgers op het sociale medium. Haar laatste video op TikTok betreft een zeven seconden lange video van de PSV-presentatie van Lang met het gehele gezin. Overigens is Lang niet te beroerd om af toe in de TikToks van zijn vriendin te acteren.

Artikel gaat verder onder video

Lang werd in april van dit jaar voor het eerst vader. Blossom Blue beviel toen van een zoon: Navy Livai Lang. Lang heeft ook nog een bonusdochter, want Blossom Blue heeft ook nog een dochter uit een eerdere relatie, genaamd Skylar.



Lang houdt Blossom Blue van zijn sociale kanalen. Van de geboorte van Navy Livai maakte de buitenspeler wel melding op bijvoorbeeld Instagram. De naam van zijn bijna drie maanden oude zoontje liet hij inmiddels al vereeuwigen op zijn bovenlichaam.