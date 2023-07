Donny van de Beek in verband gebracht met spectaculaire transfer naar Feyenoord

Het management van Donny van de Beek heeft de voorbije tijd met diverse clubs gesproken over een zomerse transfer. Feyenoord staat volgens 90min niet onwelwillend tegenover een samenwerking met de 25-jarige middenvelder van Manchester United.

Na enkele moeizame jaren in dienst van Manchester United lijkt Van de Beek deze zomer de stap te willen maken naar een club waar hij meer uitzicht op speeltijd heeft. Mede door een zware blessure speelde de Nederlandse middenvelder het afgelopen seizoen slechts tien officiële wedstrijden, waarvan zes als invaller.

Door de komst van Mason Mount is het perspectief van Van de Beek op Old Trafford verder afgenomen. De middenvelder zou van zijn werkgever inmiddels groen licht hebben gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Internazionale, AS Roma en AC Milan hebben naar verluidt geïnformeerd naar Van de Beek, maar een transfer naar een van deze clubs zou niet zijn voorkeur hebben.

Vanuit de Premier League zouden Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest en Crystal Palace de situatie van Van de Beek nauwlettend in de gaten houden. Sevilla en Celtic worden eveneens genoemd als geïnteresseerde clubs, terwijl een terugkeer naar Ajax door bovengenoemd medium niet wordt uitgesloten. Feyenoord zou 'onder de juiste voorwaarden' een samenwerking zien zitten.