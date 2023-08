Driessen niet onder indruk van Ajacied: 'Op het veld valt van Mislintats lofzang niets te ontdekken'

Valentijn Driessen trekt een kleine twee weken voor de start van de competitie een harde conclusie over Ajax. De Amsterdammers zijn de weg volgens de journalist van De Telegraaf nu al kwijt. Met name directeur voetbalzaken Sven Mislintat komt er niet goed vanaf in de column van Driessen.

De voorbereiding van Ajax verloopt stroef, terwijl er met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nog maar twee spelers zijn aangetrokken. "Sven Mislintat zegt vanaf januari met Ajax bezig te zijn, maar na zeven maanden heeft hij geen fatsoenlijke versterking gehaald. Terwijl Ajax een jaar geleden al z’n medewerking toezegde aan het vertrek deze zomer van sleutelspelers Jurriën Timber en Edson Alvarez", aldus Driessen.

Mislintat zei bij de presentatie van Tahirovic dat de Bosniër één van de grootste talenten op zijn positie is. "Terwijl Tahirovic er bij de Italiaanse subtopper AS Roma niet aan te pas kwam. Data vertellen wellicht een ander verhaal over de Bosniër van 8 miljoen; op het veld valt van Mislintats lofzang niets te ontdekken", stelt Driessen.

Maurice Steijn is volgens de statistieken van Mislintat een overperformer. "Maar hij ontbeert ervaring in de top en op een seizoen bij VVV na trainde hij nooit ploegen aan wie de bal altijd werd gegund. Presteren deed Steijn bij doorsneeclubs die zich volledig konden instellen op de tegenstander. Niet bepaald des Ajax, en dan wordt hij ook nog opgescheept met een gemankeerde selectie. Zo wordt de derde trainer in een jaar naar de slachtbank geleid."