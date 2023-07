Drommel lijkt op weg naar uitgang van PSV; Vaessen moet hem opvolgen

Joël Drommel lijkt op weg naar de uitgang bij PSV, zo meldt journalist Mounir Boualin van FCUpdate. De 26-jarige doelman aast op een vertrek en de Eindhovense club is bereid daar medewerking aan te verlenen. Etienne Vaessen van RKC Waalwijk ligt op pole position om Drommel op te volgen bij PSV.

Drommel maakte in de zomer van 2021 voor enkele miljoenen de overstap van FC Twente naar PSV. Waar de keeper in Enschede de onbetwiste nummer één onder de lat was, veroverde hij die status in Eindhoven niet. Gedurende zijn eerste seizoen in dienst van PSV raakte Drommel zijn basisplaats kwijt aan Yvon Mvogo. Het afgelopen seizoen moest hij voorrang verlenen aan Walter Benítez.

Artikel gaat verder onder video

Desondanks speelde Drommel het voorbij seizoen tien officiële wedstrijden voor PSV, waaronder de gewonnen finale van de KNVB Beker tegen Ajax. Het is de verwachting dat Peter Bosz vasthoudt aan Benítez als eerste keeper, waardoor er voor Drommel weer een seizoen met weinig speeltijd dreigt. Dat ziet hij niet zitten. Drommel wil weer wekelijks keepen en hoopt om die reden PSV deze zomer te verlaten.

Meldt een club zich concreet voor Drommel, dan wil PSV wel meewerken aan een transfer. Dat zou weleens op korte termijn kunnen gebeuren. Vaessen is bij een vertrek van Drommel dé kandidaat om de stand-in van Benítez te worden. Eerder werd al bekend dat de keeper van RKC op het Eindhovense lijstje staat. Vaessen was ook in beeld bij Vitesse, dat hem als eerste keeper naar Arnhem wilde halen. De club van trainer Phillip Cocu kon echter geen transfersom betalen en richt zijn pijlen nu op de binnenkort transfervrije Eloy Room.

Video: Joël Drommel aast op een vertrek bij PSV