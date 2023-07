Dusan Tadic heeft bij debuut voor Fenerbahçe slechts 11 minuten nodig om impact te hebben

Dusan Tadic heeft zich bij zijn debuut voor Fenerbahçe meteen laten gelden. In het duel met FC Zimbru (Moldavië) in de tweede voorronde van de Conference League tekende de bij Ajax vertrokken aanvaller al in de elfde minuut voor zijn eerste assist in Turkse dienst. Ferdi Kadioglu zette op aangeven van Tadic de 1-0 op het scorebord. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski deed ook meteen van zich spreken door in de tweede helft de 4-0 voor zijn rekening te nemen.

Asist Dušan Tadić, Gol Ferdi Kadıoğlu. pic.twitter.com/1Imu192eGI — eren (@ennererencia) July 26, 2023