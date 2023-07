Dusan Tadic neemt standpunt in en geeft duidelijk signaal af aan Sven Mislintat

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Dusan Tadic bij Ajax blijft. Bronnen binnen de club melden aan De Telegraaf dat de 34-jarige aanvaller kritisch is op de kwaliteit van de huidige selectie en zijn toekomst laat afhangen van de ontwikkelingen op de transfermarkt.

Tadic is de laatste weken meerdere keren in verband gebracht met een transfer naar Besiktas, maar een overgang naar de Turkse club lijkt op dit moment niet aan de orde. Het kan desondanks niet worden uitgesloten dat er later deze zomer alsnog een einde komt aan de samenwerking tussen Tadic en Ajax.

De aanvoerder van Ajax lijkt af te willen wachten welke spelers nog komen en gaan. Duidelijk is dat Jurriën Timber op het punt staat de overstap naar Arsenal te maken, terwijl er de nodige interesse is voor Edson Álvarez. In Amsterdam houdt men ook rekening met een vertrek van Mohammed Kudus, die zich in tegenstelling tot Tadic deze woensdag meldde op De Toekomst.

Wat inkomende transfers betreft is het nog vrij rustig in de Johan Cruijff ArenA. Tot nu toe haalde directeur voetbalzaken Sven Mislintat alleen nog maar Branco van den Boomen (transfervrij overgekomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (voor acht miljoen euro overgenomen van AS Roma) naar Ajax.