'Dusan Tadic verlaat De Toekomst na gesprek van half uur met Sven Mislintat'

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic heeft zich donderdag voor het eerst weer gemeld op de club. Op het trainingsveld was de 34-jarige Serviër echter nog niet te bewonderen; na een gesprek van een halfuur met directeur voetbalzaken Sven Mislintat in aanwezigheid van zijn zaakwaarnemer zou hij De Toekomst weer hebben verlaten.

Dat meldt Telegraaf-journalist Mike Verweij. Hoewel over de inhoud van het gesprek dat Tadic, zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic en Mislintat gevoerd zouden hebben niets naar buiten is gebracht, weet de clubwatcher wel wat er besproken is. "Het is een publiek geheim dat de Serviër ontevreden is over de kwaliteit van de huidige selectie en dat hij vindt dat er heel snel topspelers bij moeten komen", schrijft Verweij namelijk.

Het feit dat Ajax de afgelopen jaren een aantal grote namen liet vertrekken en daar (nog) geen adequate vervangers voor aantrok, zou Tadic een doorn in het oog zijn. "Een nieuw teleurstellend seizoen als afgelopen jaar dat ternauwernood met de derde plaats eindigde, ziet de routinier niet zitten", schrijft Verweij. Mocht de club zich (in de ogen van Tadic) niet aanzienlijk versterken, dan lijkt een vertrek tot de opties te behoren. Naar verluidt is het Turkse Besiktas bereid om financieel ver te gaan voor de aanvaller.

Naast het uitblijven van de nodige versterking van de selectie zou Tadic ook ontevreden zijn over het verloop van afgelopen seizoen. Ajax deed in de Eredivisie niet mee om de titel, verloor de bekerfinale van PSV en werd in de Champions League én de Europa League roemloos uitgeschakeld. Bovendien werd trainer Alfred Schreuder halverwege het seizoen aan de kant geschoven en vervangen door John Heitinga. Tadic sprak zich intern uit voor een langer aanblijven van de oud-verdediger: "Daarbij speelt het mee dat zijn klemmende advies met interim-coach John Heitinga door te gaan door Mislintat in de wind werd geslagen", weet Verweij.

Tadic staat al sinds de zomer van 2018 onder contract in Amsterdam. Ajax telde destijds een kleine veertien miljoen euro neer om de buitenspeler over te nemen van het Engelse Southampton. De Serviër had een groot aandeel in de successen van de afgelopen jaren. Zo werd hij met Ajax in 2019, 2021 én 2022 kampioen van Nederland en won hij twee keer de KNVB Beker. Ook was hij van groot belang bij het behalen van de halve finale van de Champions League in zijn eerste seizoen. Afgelopen jaargang oogstte de routinier - zeker voor zijn doen - behoorlijk veel kritiek met zijn spel. Toch kon hij aan het eind van de rit opnieuw uitstekende cijfers overleggen: met elf doelpunten en liefst achttien assists was hij zelfs de most valuable player van de hele Eredivisie.