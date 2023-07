Turkse journalist zet Telegraaf-bericht kracht bij: 'Tadic hard op weg naar Turkije dankzij lucratief aanbod'

De geruchten rondom een vertrek van Dusan Tadic bij Ajax worden steeds nadrukkelijker. Nadat De Telegraaf woensdagavond meldde dat de Serviër kritisch was op de kwaliteit van de huidige selectie, weet Turkse journalist Gökmen Özcan zelfs te melden dat de aanvoerder serieus werk maakt van zijn contractontbinding.

De journalist van het Turkse Fanatik stelt dat de Ajax-aanvoerder een overstap naar Besiktas wel ziet zitten en daarom zo snel mogelijk zijn contract in Amsterdam wil ontbinden. Naar verluidt ligt er in Istanbul een lucratief aanbod te wachten op de 34-jarige aanvaller, zo zou hij een jaarsalaris van ruim drie miljoen euro kunnen verdienen.

Volgens Özcan ligt de weg naar Turkije open voor Tadic, die zelf positief tegenover een overstap naar Besiktas staat. De vraag is of Ajax wil meewerken aan een ontbinding van het contract van Tadic. De Serviër lag vorig seizoen vaak onder vuur vanwege zijn spel, maar werd met dertien doelpunten en 21 wél MVP van de Eredivisie.

De Telegraaf wist dus al dat Tadic nadenkt over zijn toekomst, en dus is het allesbehalve uitgesloten dat de linksbuiten annex spits deze zomer na vijf seizoenen vertrekt uit Amsterdam. De aanvoerder zou er met name zeer ontevreden over zijn dat Ajax komend seizoen niet actief is in de Champions League.