'Er is een omslag in Kamp Simons geweest waardoor hij toch terugkrabbelde'

Xavi Simons is hard op weg naar Paris Saint-Germain. Ondanks dat onze journalist Mounir Boualin in de FCUpdate Podcast van 7 juli heilig overtuigd was van zijn gelijk dat Simons bij PSV zou blijven, blijkt hij achteraf toch fout te zitten. In de FCUpdate Podcast van 17 juli geeft hij tekst en uitleg over de vliegensvlugge verandering in de denkwijze van Simons. "Tijdens de vakantie heeft Simons nagedacht, gesprekken gevoerd en eenmaal op het trainingsveld bij PSV kwam de gedachte over een terugkeer naar Parijs op zijn hoogtepunt."

Beluister hieronder de hele podcast waarin Mounir vertelt op welk moment Simons de beslissing nam om te vertrekken uit Eindhoven en waarom.