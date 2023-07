Fabrizio Romano heeft weer nieuws over Xavi Simons en Paris Saint-Germain

Fabrizio Romano heeft woensdagavond een update gegeven over de situatie rond Xavi Simons. Paris Saint-Germain doet er volgens de transferspecialist alles aan om een persoonlijk akkoord met de PSV'er te bereiken.

Eerder op de dag meldde Romano dat Paris Saint-Germain heeft besloten gebruik te maken van de clausule in het contract van Simons. De twintigjarige middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, zou in juli voor slechts zes miljoen euro kunnen terugkeren naar de kampioen van Frankrijk.

Paris Saint-Germain heeft PSV officieel laten weten Simons terug te willen halen door het vaste bedrag van zes miljoen euro op tafel te leggen. Ondertussen probeert de club uit de Franse hoofdstad tot een persoonlijk akkoord te komen met de Oranje-international. Het is nu aan Simons om de knoop door te hakken. Hij is op dit moment ook met PSV in gesprek over een verlenging van zijn contract.

De Eindhovenaren hebben Simons volgens het Eindhovens Dagblad een 'spetterend' aanbod gedaan. PSV zou half juli willen weten of de middenvelder daarmee instemt. Peter Bosz hoopt in elk geval dat Simons aan boord blijft. "Xavi moet zelf zijn beslissing nemen en ik kan niet voor hem spreken. Ik heb hem wel verteld wat ik goed aan hem vind en waar we in mijn ogen nog verder aan kunnen werken, om hem nog beter te maken", zei hij bij zijn presentatie.