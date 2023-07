Feyenoord al vroeg in de voorbereiding op stoom: na PEC Zwolle wordt ook Club Brugge verslagen

Feyenoord beleeft een uitstekende start van de voorbereiding. De Rotterdammers zegevierden afgelopen zaterdag met 3-1 tegen PEC Zwolle en waren woensdagmiddag ook te sterk voor Club Brugge: 2-0. De doelpunten werden in de eerste helft verzorgd door Danilo en Igor Paixão. Bij Feyenoord maakte Ramiz Zerrouki zijn eerste opwachting in dienst van de landskampioen. Reservedoelman Timon Wellenreuther stopte na de pauze twee strafschoppen.

Zerrouki maakte onlangs na een serieuze soap de overstap naar De Kuip. Tijdens het oefenduel met PEC Zwolle was hij nog niet van de partij, maar tegen Club Brugge verscheen hij dus meteen aan de aftrap. Arne Slot had in zijn eerste elf ook een basisplaats ingeruimd voor onder anderen Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida. Bijlow werd onlangs nog in verband gebracht met een overgang naar Manchester United, terwijl Geertruida naar verluidt al rond is met RB Leipzig over een overstap naar Duitsland. Maar een deal tussen Feyenoord en RB Leipzig lijkt nog ver weg.

Feyenoord zal er na het vertrek van aanvoerder Orkun Kökçü alles aan gelegen zijn Geertruida binnenboord te houden, maar de transferwindow is nog lang. Dat betekent ook dat Feyenoord nog alle tijd heeft om de selectie te versterken. De Rotterdammers presenteerden een paar dagen geleden nog Thomas Beelen. De verdediger kwam over van PEC Zwolle, maar behoorde woensdag nog niet tot de wedstrijdselectie. Zonder Beelen, maar met naast Bijlow, Geertruida en Bijlow óók Quilindschy Hartman en Mats Wieffer, was Feyenoord in de eerste helft de bovenliggende partij. Hoewel de kansen in het eerste halfuur schaars waren, stond het na 38 minuten spelen toch echt 2-0.

Danilo, die tegen PEC Zwolle ook al trefzeker was, opende in de 34e minuut de score voor Feyenoord. Javaîro Dilrosun gaf een prima voorzet op de Braziliaan, die de bal goed controleerde en zich daarmee vrij voor Club Brugge-doelman Simon Mignolet speelde. Danilo aarzelde vervolgens niet en schoot met links binnen. Het werd de eerste helft van de Brazilianen bij Feyenoord, want vier minuten na de openingstreffer van Danilo verdubbelde Paixão de score. Feyenoord zocht zodoende met een comfortabele voorsprong de kleedkamer op. Bij de start van de tweede helft verschenen elf nieuwe namen binnen de lijnen, waaronder Timon Wellenreuther.

Strafschoppenkiller

De Duitse doelman had met een geweldige reflex op een inzet van Mohammed Kudus in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op 19 maart een cruciaal aandeel in de Rotterdamse landstitel. Wellenreuther maakte als vervanger van de geblesseerde Bijlow sowieso een uitstekende indruk, waardoor Feyenoord besloot hem definitief vast te leggen. De goalie bewees tegen Club Brugge wederom zijn waarde. De Belgen kregen halverwege de tweede helft een strafschop na een lompe overtreding van Neraysho Kasanwirjo. De verdediger kwam met de schrik vrij, want Wellenreuther keerde de inzet van Romeo Vermant.

Waar de eerste helft een Braziliaans tintje had, was het tweede bedrijf voor Wellenreuther. De doelman keerde dus al een strafschop van Vermant en bewees zich een paar minuten voor tijd andermaal als strafschoppenkiller. Ook Cisse Sandra slaagde er niet in hem vanaf elf meter te passeren. Wellenreuther hield zodoende zijn doel schoon én de 2-0 voorsprong intact. Dat bleek uiteindelijk ook de eindstand. Na de 3-1 overwinning op PEC Zwolle wint Feyenoord dus ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding. De Rotterdammers treffen zaterdag Union Sint-Gillis.