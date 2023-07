'Feyenoord bereidt formeel bod voor na nieuws over Idrissi en Szymański'

Feyenoord heeft de pijlen volop gericht op Luka Ivanušec. De Rotterdammers bereiden momenteel een bod voor op de linksbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Volgens het uitstekend ingevoerde 1908.nl bereidt de regerend landskampioen een bod voor op de spelers van Dinamo Zagreb. Tijdens de meest recente Nations League-finale tegen Spanje stond hij nog aan de aftrap.

Hoewel Ivanušec geschat wordt op de marktwaarde van zo'n twaalf miljoen euro, hoeft hij volgens 1908.nl minder te kosten dan dat bedrag. Omdat hij met zijn 24 jaar, international zijn van Kroatië, multi-inzetbaarheid en enorme potentie in waarde kan groeien in de komende jaren, past hij volledig in het profiel van Feyenoord. Aan de linkerkant van de aanval is de Stadionclub op zoek naar versterking, want de kans dat Ousssama Idrissi komend seizoen terugkeert is klein. Bovendien kwam achter de terugkeer van Sebastian Szymański een vraagteken te staan en dus schakelt Feyenoord door.

Artikel gaat verder onder video

Binnen Feyenoord is men overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller, die zelf ook open staat voor een overgang naar De Kuip én bereid is akkoord te gaan met een Eredivisie-salaris. "Farès Chaïbi was lange tijd een andere breed gedragen optie, maar bleek te duur. Naast de mogelijke komst van Ivanušec is het de bedoeling dat er nóg een linksbuiten aan de selectie van hoofdtrainer Arne Slot wordt toegevoegd", staat geschreven. Daarvoor is Idrissi overigens ook nog altijd in beeld, net als Keito Nakamura.

In totaal speelde de linksbuiten dertien officiële interlands, waarin hij eenmaal scoorde. De rechtspoot staat sinds 2013 onder contract bij Dinamo Zagreb, voor wie hij dit seizoen twaalf goals maakte en vijf assists gaf. Zijn huidige werkgever zou eerder al op de hoogte zijn gesteld van de interesse van Feyenoord: het is niet bekend of ze willen meewerken aan een overgang. Dat hij nog een contract tot 2026 heeft in Kroatië, maken de onderhandelingen niet bepaald makkelijker.