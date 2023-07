'Feyenoord gaat strijd met PSV, AZ en FC Twente vol aan en legt tweede bod neer bij PEC'

Feyenoord maakt deze zomer serieus werk van de transfer van Thomas Beelen. De Rotterdammers hebben naar verluidt een tweede bod neergelegd bij PEC Zwolle. Afgelopen weekend werd ook bekend dat PSV zich wil mengen in de strijd om de talentvolle centrumverdediger.

PEC hoopt volgens onder meer De Stentor een bedrag van drie miljoen euro over te houden aan Beelen. Het eerste bod van Feyenoord kwam daar niet bij in de buurt, maar volgens 1908.nl geeft men in Rotterdam-Zuid niet zomaar op. Afgelopen weekend is er opnieuw contact gezocht met de clubleiding van PEC om een tweede bod te doen. De hoogte daarvan is niet bekend.

De 22-jarige Beelen staat inmiddels ook op het verlanglijstje van PSV, zo wist het Eindhovens Dagblad zondag te melden. De Eindhovenaren zijn nog niet concreet, maar willen wel graag in gesprek met de verdediger. AZ en FC Twente zijn ook serieus op de markt. Die clubs meldden zich al in Zwolle om over een mogelijke transfer te praten.

Beelen komt uit de jeugd van PEC en speelde ook in de jeugdopleiding van Twente. Afgelopen seizoen had hij een belangrijk aandeel in de promotie van PEC naar de Eredivisie. Beelen speelde dertig wedstrijden en was goed voor een doelpunt. Uiteindelijk promoveerde PEC als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Beelen ligt nog tot medio 2025 van in het MAC³PARK stadion.