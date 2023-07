'Feyenoord kan streep zetten door komst Arnaut Danjuma, Nederlander persoonlijk rond met andere club'

Als we het Italiaanse La Gazzetta dello Sport moeten geloven, gaat Feyenoord achter het net vissen bij Arnaut Danjuma. De Rotterdammers maakten deze week kenbaar dat het zich zeer graag wilden versterken met de vleugelspeler. Naar verluidt zou de aanvaller echter al groen licht hebben gegeven aan AC Milan voor een overstap.

Dat schrijft het medium zaterdagochtend. Danjuma prijkt op de voorpagina van de Italiaanse krant. Van een officieel akkoord is nog geen sprake, omdat Villarreal in Milan nog in gesprek zijn over de laatste details. De Nederlander ziet een overstap naar Italië overigens wel zitten en zou zelfs al persoonlijk rond zijn met de club.

Naar verwachting zal het gaan om een huurdeal tussen de Spaanse club en Milan. La Gazzetta weet dat ook Everton en Atalanta hengelden naar de komst van Danjuma, terwijl Feyenoord niet eens genoemd wordt als optie.

Feyenoord maakte vorige week zondag bekend dat het serieus geïnteresseerd is in Danjuma en dat de club ver wilde gaan om zijn komst te bewerkstelligen. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat de Rotterdammers afgetroefd gaan worden. Er werd al eerder gesuggereerd dat Danjuma te duur zou zijn voor Feyenoord.