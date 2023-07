'Feyenoord laat 69-voudig international na twee seizoenen vertrekken'

Feyenoord wordt deze zomer in verband gebracht met verschillende mogelijke aanwinsten. Om ruimte te maken in het salarishuis zou de landskampioen ondertussen aan Alireza Jahanbakhsh (29) hebben laten weten dat hij mag uitzien naar een nieuwe werkgever.

Dat meldt het doorgaans uitstekend ingevoerde 1908 dinsdagmiddag. De beslissing om afscheid te gaan nemen van de 69-voudig Iraans international zou naar voren zijn gekomen tijdens "gesprekken tussen het entourage van de speler en de clubleiding van Feyenoord", zo schrijft de site.

Jahanbakhsh kwam in de zomer van 2021 voor de relatief lage transfersom van slechts één miljoen euro over van het Engelse Brighton. Die club had drie jaar eerder nog liefst negentien miljoen euro overgemaakt aan AZ om hem in te lijven. Heel vreemd was dat niet; namens de Alkmaarders werd de Iraniër in 2018 namelijk topcorer van de Eredivisie.

Namens Feyenoord kwam Jahanbakhsh uiteindelijk in 83 officiële duels in actie. Daarin scoorde hij zestien keer en leverde hij veertien keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Afgelopen seizoen was hij geregeld basisspeler maar moest hij ook vaak genoegen nemen met een rol als reserve of invaller. Uiteindelijk speelde hij toch in 28 competitiewedstrijden mee, waarin hij vijf keer scoorde en zeven assists verzamelde.

Afgelopen winter was het Griekse Panathinaikos naar verluidt in de markt, maar besloot de speler zelf bij Feyenoord te blijven. Of de Grieken deze zomer voor hem terugkomen is nog de vraag, maar ondertussen zou er wel de nodige interesse op gang zijn gekomen. "Verschillende Turkse clubs hebben recentelijk geïnformeerd", meldt 1908 namelijk.