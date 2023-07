'Feyenoord leunt niet achterover na binnenhalen Stengs en schakelt meteen door naar volgende versterking'

Met het binnenhalen van Calvin Stengs, die naar verwachting dinsdag nog gepresenteerd wordt in De Kuip, is Feyenoord nog geenszins klaar op de zomerse transfermarkt. Volgens 1908.nl schakelt de club na de komst van de aanvallende middenvelder razendsnel door naar 'de volgende prioriteit': Luka Ivanusec.

De 24-jarige Kroatische buitenspeler van Dinamo Zagreb moet in het elftal van Arne Slot de plaats van Oussama Idrissi in gaan nemen, die terugkeerde bij zijn eigenlijke werkgever Sevilla. "De Rotterdammers gaan verdere toenadering zoeken met zijn club GNK Dinamo Zagreb, wat vanavond een duel in de tweede voorronde van de Champions League speelt tegen Astana uit Kazachstan. Feyenoord pakt daarmee flink door op de transfermarkt en hoopt de komst van de Kroatisch-international spoedig af te ronden", zo weet de site te melden.

Feyenoord-icoon Jan Boskamp toonde zich eerder al enthousiast over de kwaliteiten van de beoogde nieuwe linksbuiten. "Die jongen is zó goed, echt niet normaal. Ik volg Dinamo Zagreb al langer, omdat ze daar altijd de beste spelers weghalen bij de andere clubs" zei Boskamp eerder deze week in gesprek met Voetbal International. Hoewel Ivanusec voor de positie van Idrissi komt, ziet het clubicoon hem ook als vervanger van die andere vertrokken huurling: "Als hij komt, dan is Sebastian Szymanski snel vergeten, dat denk ik echt" aldus Boskamp.

Concurrentie

In de strijd om de handtekening van veertienvoudig Kroatisch international zou Feyenoord volgens 1908 de voorkeur krijgen boven drie andere geïnteresseerde clubs. De speler zou liever met de Rotterdammers de Champions League ingaan dan dat hij zou tekenen bij VfL Wolfsburg, RCD Mallorca óf Fiorentina, zo schreef 1908 een kleine week geleden al. Sindsdien lijkt zich nog wel een andere kaper op de kust te hebben gemeld: zondag bracht een Franse journalist naar buiten dat ook Olympique Marseille, dat wél in het miljardenbal actief is, zich in de strijd om Ivanusec zou hebben gemengd.