'Feyenoord krijgt Franse concurrent in jacht op opvolger Idrissi'

Feyenoord zou vanuit Frankrijk stevige concurrentie ondervinden in de jacht op de Kroatische buitenspeler Luka Ivanusec (24). De veertienvoudig international van Dinamo Zagreb zou worden begeerd door Olympique Marseille.

Dat meldt journalist Abdellah Boulma zondagmiddag op Twitter. Hij weet zelfs te vertellen dat L'OM mondeling een eerste bod bij de Kroatische topclub zou hebben uitgebracht.

L’OM a ciblé et formulé une offre verbale pour Luka Ivanusec🇭🇷, milieu de 24 ans du Dinamo Zagreb. #OM — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 23, 2023

Eerder deze week leek Feyenoord nog de gewenste bestemming van Ivanusec te zijn. 1908.nl wist woensdag te melden dat de buitenspeler een overgang naar Rotterdam-Zuid zou prefereren boven de interesse van VfL Wolfsburg, RCD Mallorca én Fiorentina. Of Olympique Marseille roet in het eten kan gooien is onduidelijk, feit is wel dat de zuid-Franse club net als Feyenoord verzekerd is van een plek in de groepsfase van de Champions League.

De komst van een buitenspeler is een belangrijk speerpunt voor Feyenoord-trainer Arne Slot. Na het binnenhalen van de landstitel nam de club immers afscheid van Oussama Idrissi, die na een verhuur terugkeert naar het Spaanse Sevilla. Daarnaast zoekt de club ook naar een opvolger van die andere huurling Sebastian Szymanski, die door Dinamo Moskou aan Fenerbahçe is verkocht.