'Feyenoord troeft concurrentie af: Ivanusec zet zinnen op transfer naar De Kuip'

Feyenoord lijkt dicht bij de komst van de opvolger van Oussama Idrissi. Volgens 1908.nl heeft Luka Ivanusec (24) namelijk besloten dat hij zijn loopbaan wil gaan voortzetten bij de kampioen van Nederland. De Kroaat moet overkomen van Dinamo Zagreb.

Volgens de site heeft Ivanusec over belangstelling niet te klagen. Zo zouden ook VfL Wolfsburg, RCD Mallorca en Fiorentina in de markt zijn voor de veertienvoudig Kroatisch international. "Alle drie de clubs zijn voorlopig afgezegd door Ivanušec, die met Feyenoord graag Champions League-voetbal wil spelen en hoopt dat de Rotterdammers gaan doorpakken om de deal rond te maken", weet 1908 echter te melden.

Feyenoord weet bovendien voor welk bedrag Dinamo Zagreb bereid zou zijn om Ivanusec naar Rotterdam te laten gaan. De club "weet dat Dinamo Zagreb bereidwillig is om een transfer van om en nabij achtenhalf miljoen euro exclusief bonussen rond te maken." 1908 verwacht dat een overgang op korte termijn besproken gaat worden: "De kans is zeer reëel dat de clubleidingen van Feyenoord en Zagreb elkaar in de komende dagen fysiek gaan ontmoeten, waarmee de laatste plooien gladgestreken kunnen worden."

Met Ivanusec zou Feyenoord een opvolger in huis halen voor Oussama Idrissi, die afgelopen seizoen veelal de eerste keus was op de linkervleugel maar deze zomer terugkeert bij Sevilla, dat hem vorig jaar aan de landskampioen verhuurde. Nadat Feyenoord eerder al Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) binnenhaalde als opvolgers van de naar Benfica vertrokken Orkun Kökçü, is Arne Slot nu alleen nog op zoek naar een opvolger voor 'nummer 10' Sebastian Szymanski, die door Dinamo Moskou is verkocht aan Fenerbahçe.