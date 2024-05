Kenneth Perez doet 'impopulaire' uitspraak bij ESPN

Het was voor het Nederlands voetbal beter geweest als FC Utrecht zich had gekwalificeerd voor de tweede voorronde van de Conference League, zo denkt . Zondagavond verloor Utrecht in de finale van de play-offs van Go Ahead Eagles, dat zich zo kwalificeerde voor Europees voetbal.

Go Ahead eindigde als negende in het reguliere Eredivisie-seizoen en wist in de play-offs uitwedstrijden te winnen tegen NEC en FC Utrecht. “Zal ik iets heel impopulairs zeggen? Ik denk dat Utrecht een betere optie was”, zegt Perez zondag bij ESPN na de overwinning die Go Ahead in de verlenging boekte. De reden dat zijn uitspraak 'impopulair' kan zijn, is dat de supporters van Utrecht zich tijdens en na de wedstrijd misdroegen, al werd ook door Go Ahead-supporters met vuurwerk gegooid.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, ik weet ook dat Go Ahead vandaag beter was. Maar ik denk dat Utrecht gewoon meer middelen heeft om zich te versterken”, legt de analist uit. “Go Ahead is twee keer op achterstand gekomen, maar heeft veel weerstand geboden. Ze hebben ook veel karakter getoond, dus het is knap van Go Ahead. Ik verheug me al op 25 juli, om ze te volgen. Ik hoop dat het langer duurt dan twee voorrondes.”

De eerste wedstrijd in de tweede Conference League-voorronde is inderdaad op 25 juli; de return volgt op 1 augustus. Go Ahead heeft in de tweede voorronde een geplaatste status. Mogelijk is dat ook in de derde voorronde het geval. In een eventuele vierde voorronde is Go Ahead zeker ongeplaatst en kan een loodzware opponent worden getroffen.