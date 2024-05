Ajax ontvangt slecht nieuws uit Italië en weet wanneer het seizoen 2024/25 begint

Ajax moet zich melden in de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers hadden nog een kleine kans op een rechtstreeks startbewijs voor de groepsfase van de Europa League, maar die hoop is sinds zondagavond vervlogen.

Om als nummer vijf van de Eredivisie meteen de groepsfase van de Europa League in te kunnen, moest de winnaar van de Conference League (Olympiakos of Fiorentina) zich via de nationale competitie zien te kwalificeren voor de Champions League of de Europa League. Dan zou er een Europa League-ticket over zijn, dat normaal aan de Conference League-winnaar toekomt.

Dat ticket had vervolgens bij Ajax terecht kunnen komen, maar zo ver zal het niet komen. Olympiakos slaagde er in Griekenland niet in zich te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi en zondag werd duidelijk dat Fiorentina dat ook niet zal lukken in Italië. Doordat Lazio een punt pakte in de laatste competitiewedstrijd tegen Sassuolo (1-1), eindigt Fiorentina als achtste. La Viola heeft nog een wedstrijd tegoed, maar kan Lazio niet meer achterhalen.

Fiorentina weet zich via de competitie verzekerd van deelname aan de play-offronde van de Conference League. Indien de Serie A-club in de Conference League-finale te sterk is voor Olympiakos, gaat Fiorentina volgend seizoen de groepsfase van de Europa League in. Ajax zal het seizoen dus beginnen op 25 juli in de tweede voorronde van de Europa League. Bij de loting op 19 juni wordt de tegenstander bekend.