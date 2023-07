'Feyenoord maakt werk van Gustav Isaksen en gaat vandaag nog miljoenenbod voorbereiden'

Feyenoord gaat zich concreet melden bij Gustav Isaksen. De Rotterdammers gaan volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl vandaag (woensdag) nog een miljoenenbod voorbereiden op de rechtsbuiten van FC Midtjylland. Omdat AC Milan zich verzekerde met de komst van Samuel Chukwueze heeft Feyenoord wellicht goede papieren in de strijd om de Deen.

Milan had namelijk te maken met een forse vraagprijs van Midtjylland. Feyenoord weet dat deze vraagprijs voor hun wat lager zal gaan uitpakken en gaat na een oriënterende fase over op concrete toenadering, waarin het een officieel bod gaat plaatsen.

Het is geen geheim dat Feyenoord gecharmeerd is in de Deen. In de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Midtjylland van vorig seizoen (2-2) sprak oefenmeester Arne Slot zijn bewondering uit over de 22-jarige aanvaller. Isaksen is tweebenig en een multi-inzetbare aanvaller. De Deen kan voorin op iedere positie uit de voeten en speelde tot dusverre 137 officiële wedstrijden voor zijn club. Hij scoorde daarin 33 keer en gaf achttien keer de assist.

Isaksen wordt gezien als de opvolger van Alireza Jahanbakhsh, die hoogstwaarschijnlijk gaat vertrekken uit De Kuip. De aanvaller heeft na een gesprek met de clubleiding te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een nieuwe club. Onder meer Toulouse en Al-Riyadh zijn geïnteresseerd in de Iraanse aanvaller. Feyenoord wil doorselecteren met de komst van Isaksen. De interesse in de Deen staat volgens 1908.nl los van de komst van Luka Ivanusec.