Feyenoord verrast met nieuw gezicht bij eerste groepstraining

Feyenoord heeft donderdag de eerste groepstraining ter voorbereiding op het nieuwe seizoen afgewerkt. Waar de internationals nog ontbraken, verwelkomde Arne Slot met Jyri Nieminen een nieuw gezicht. De 35-jarige Fin is aangesteld als keeperstrainer.

Nieminen komt over van New York Red Bulls en volgt bij Feyenoord de naar de KNVB vertrokken Khalid Benlahsen op. "De zorgvuldigheid waarmee Feyenoord bij mij is uitgekomen geeft mij een heel goed gevoel", aldus Nieminen op de website van zijn nieuwe club. "Het vervult mij dan ook met trots dat ik nu onderdeel uitmaak van deze grote club. Ik kijk ernaar uit te werken met een team van goede keepers die ook nog eens enorm veel potentie hebben."

Volgens Dennis van Eersel van RTV Rijnmond werkte Feyenoord de training af met dertig spelers, van wie veel jeugdspelers. Gernot Trauner en Patrik Walemark waren vanwege fysieke problemen niet van de partij. Ramiz Zerrouki en de andere internationals melden zich later deze week op trainingscomplex 1908. Santiago Giménez, die op dit met Mexico actief is op de Gold Cup, sluit nog later aan.

