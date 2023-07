'Feyenoord wil doorgebroken jeugdproduct belonen met tweede contractverlening in korte tijd'

Feyenoord hoopt het contract van Quilindschy Hartman snel open te breken en te verlengen. De Rotterdammers hebben de linksback volgens 1908.nl een aanbieding gedaan om zijn verbintenis met twee jaar te verlengen. Hartman ligt op dit moment tot medio 2025 vast in De Kuip.

Hartman komt uit de jeugd van Feyenoord en brak afgelopen seizoen door. Onder trainer Arne Slot groeide hij uit tot een belangrijke schakel bij de regerend landskampioen. Uiteindelijk kwam Hartman tot 33 wedstrijden, waarin goed was voor twee doelpunten en vier assists. De 21-jarige linkervleugelverdediger werd door bondscoach Ronald Koeman ook al opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Een debuut in Oranje zat er nog niet in voor Hartman, die onlangs wel met Jong Oranje op het EK onder 21 speelde. Dat toernooi werd een teleurstelling. Tijdens het kampioensjaar met Feyenoord verlengde hij zijn contract al tot medio 2025. Nu heeft hij dus de kans om nogmaals een nieuwe verbintenis te tekenen in De Kuip. De martkwaarde van Hartman wordt door Transfermarkt geschat op tien miljoen euro.

Het nieuws rond Hartman zal voor veel Feyenoorders goed worden ontvangen. De Rotterdammers verloren aanvoerder Orkun Kökçü al aan Benfica en moeten vrezen voor nog meer vertrekkende basisklanten. Lutsharel Geertruida wil graag naar RB Leipzig, terwijl Sebastian Szymański niet meer terug lijkt te keren in Rotterdam-Zuid. Justin Bijlow staat daarnaast nog op het verlanglijstje van Manchester United.