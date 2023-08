'Feyenoord ziet tafelgast van Dennis te Kloese kiezen voor tijdelijk avontuur in Spanje'

Feyenoord gaat zich deze zomer niet versterken met Julián Araujo. De 21-jarige linksback van FC Barcelona stond op het lijstje van de Rotterdammers, maar blijft actief in Spanje. De international van Mexico kiest voor een tijdelijk avontuur bij UD Las Palmas.

Zaterdagavond viel de naam van Araujo nog in een livestream van Feyenoord Transfermarkt. Daarin werd besproken dat algemeen directeur Dennis te Kloese een aantal maanden geleden in Barcelona zou hebben gegeten met Araujo. Feyenoord zou in de ex-speler van LA Galaxy een geschikte versterking zien. Of de interesse concreet was, is niet bekend. Maar er kan nu hoe dan ook een streep door Araujo.

Volgens de Italiaanse transferspecialist heeft de geboren Amerikaan de knoop over zijn toekomst doorgehakt. Hij kiest om actief te blijven in LaLiga en gaat aan de slag bij Las Palmas. Die club promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau in Spanje. Romano weet dat Araujo dinsdag zijn medische keuring zal ondergaan. Woensdag volgt vervolgens zijn presentatie als speler van de club van Gran Canaria.

Feyenoord houdt nog altijd rekening met een vertrek van Marcus Pedersen. De belangstelling voor de rechtsback lijkt echter wat minder concreet dan een paar weken geleden. Inmiddels heeft Feyenoord met Thomas Beelen, die werd opgepikt bij PEC Zwolle, een extra optie voor de achterhoede. Araujo stond ook op de radar bij Getafe en Rayo Vallecano. Hij ligt nog tot medio 2026 vast bij Barcelona.