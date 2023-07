Feyenoord zit met handen in het haar: transfer op de tocht door krankzinnige salariseis

Feyenoord zit met de handen in het haar. De Rotterdamse club dacht akkoord te zijn met Sebastian Szymanski over een langer verblijf van de Poolse middenvelder in De Kuip, maar volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl is de kans groot dat de wegen van beide partijen deze zomer alsnog scheiden.

Begin vorige maand wist 1908.nl nog te melden dat Feyenoord Szymanski, net als vorig seizoen, voor één voetbaljaargang zou gaan huren van Dinamo Moskou. De clubs zouden het reeds eens zijn over een nieuwe huurovereenkomst, terwijl ook Feyenoord met Szymanski al tot een persoonlijk akkoord zou zijn gekomen. Het management van de 24-jarige aanvallende middenvelder zou nu echter nieuwe eisen op tafel hebben gelegd.

Artikel gaat verder onder video

Volgens 1908.nl heeft Szymanski zijn zinnen namelijk gezet op een nettosalaris van ruim twee miljoen euro voor één seizoen. Een dergelijk honorarium is Feyenoord te gortig, waardoor de landskampioen, ondanks de aanwezigheid van spelers als Javairô Dilrosun, Danilo, Ezequiel Bullaude en Mohammed Taabouni binnen de selectie, voorlopig verder rondkijkt op de transfermarkt.



Szymánski kende afgelopen seizoen een prima debuutjaar voor Feyenoord. Hij kwam veertig keer in actie voor de ploeg van trainer Arne Slot en was daarin goed voor tien treffers. Bovendien verzorgde hij ook nog eens zeven assists.