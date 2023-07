'Financiële situatie Viaplay kritiek: mogelijk valt de betaalzender in Nederland om'

De kans is aanwezig dat je de Premier League en Bundesliga komend seizoen niet langer kunt zien via Viaplay. De Zweedse streamingsdienst zit namelijk in ontzettend zwaar weer en mogelijk valt in Nederland zelfs het doek voor het bedrijf. Komende week worden daarover pas definitieve beslissingen gecommuniceerd, maar de geruchten doen de ronde.

Volgens de NOS worden alle onderdelen van Viaplay tegen het licht gehouden in de komende tijd door de nieuwe topman Jorgen Madsen Lindemann. Eind mei 2022 had Viaplay slechts 1,2 miljoen abonnees in Nederland en daarbij is het maar de vraag of de hoge prijzen van de uitzendrechten van onder meer de Premier League en buiten het voetbal de Formule 1, terug te verdienen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Eerder al kwam naar buiten dat het aantal abonnees behoorlijk tegenvalt op Viaplay en dat de inkomsten uit advertenties zelfs zijn gedaald. Topman Anders Jensen besloot daarop om ruimte te maken en zijn opvolger gaat kijken of de betaalzender in Nederland nog overeind te houden is.

De Premier League, die tegen een bedrag van twee miljard (!) euro in principe tot 2028 in handen is van Viaplay, was de laatste jaren te zien bij Ziggo Sport, maar zij verloren de strijd om de uitzendrechten aan Viaplay. Ook de Engelse bekercompetities zijn in handen van Viaplay, dat verder dus ook de Bundesliga, Formule 1, PDC Darts en een aantal andere competities in haar portefeuille heeft. Wat er met de uitzendrechten gebeurt als het bedrijf in Nederland omvalt, is niet bekend.